Рубль растет в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дорожает в условиях подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая и на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,407 руб. (-5,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,91 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль может вновь перейти к укреплению по отношению к юаню на торгах в четверг с уходом в нижнюю половину диапазона 10-10,5 руб. за юань, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Курс валютной пары юань/рубль после тестирования поддержки на уровне 10,3 руб. за юань смог перейти к росту в среду. Активизации покупок способствовала накопленная перепроданность и желание части инвесторов зафиксировать прибыль по коротким позициям в китайской валюте, отмечает эксперт. В результате к концу сессии юань прибавил порядка 1%, закончив сессию чуть ниже 10,5 руб. за юань.

"Ожидаем в четверг попыток национальной валюты возобновить восходящую динамику. Кроме уже сформированного навеса предложения, вызванного поступлением выручки от продажи нефти по высоким ценам и слабым спросом на валюту как со стороны бизнеса, так и населения, поддержку ей будет оказывать дополнительное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, - пишет Зварич. - В сложившейся ситуации видим возможности возобновления снижения курса пары юань/рубль и ее перехода в нижнюю половину диапазона 10-10,5 руб. за юань".

Национальная валюта может показать укрепление по отношению к доллару и юань вплоть до начала июня текущего года, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Пара доллар/рубль прокалывала отметку 70 руб. за доллар, от которой состоялся мощный разворот вверх. Пока это лишь отскок на нисходящем тренде основных валютных пар. Впереди у нас налоговый период, который вполне может заставить экспортеров усилить продажу валютной выручки, - пишет эксперт в комментарии. - Считаем, что спекулятивно покупать доллар и юань еще рано, они могут продолжить ослабление до начала июня. А вот делать ступенчатые покупки валютных инструментов можно начинать".

Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в РФ - с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) на 0,02%. В предыдущий раз цены снизились также на 0,02% за неделю с 28 апреля по 4 мая. С начала месяца рост цен к 18 мая составил 0,04%, с начала года - 3,15%.

Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и затормозила до 5,36% с 5,47% на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. В среду оба эталонных контракта Brent и WTI подешевели на 5,6%.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени дорожают на 1,32%, до $106,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,37%, до $99,7 за баррель.

Накануне цены на нефть упали на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку".

Минэнерго США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

