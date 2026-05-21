Серийное производство генераторов для Lada запустили в Тольятти

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ООО "НПК Автоприбор Искра", входящее в группу "Автоприбор", при участии Фонда развития промышленности (ФРП), запустило в Тольятти Самарской области импортозамещающее серийное производство автомобильных генераторов, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии открытия.

Новые линии рассчитаны на выпуск до 700 тыс. изделий в год. Продукция предназначена для Lada Vesta, Largus и Granta.

Общие инвестиции в проект составили 763 млн рублей. Из них большую часть в виде льготного займа предоставил ФРП.

"На запуск в Тольятти нового производства генераторов Фонд развития промышленности предоставил 567 млн рублей под 3% годовых по программе "Автокомпоненты", - уточнил на церемонии директор ФРП Роман Петруца.

Он отметил, что Самарская область сегодня - абсолютный лидер по числу поддержанных фондом проектов в этом направлении. "В целом же по программе "Автокомпоненты" ФРП профинансировал почти 100 проектов на общую сумму 125 млрд рублей", - сказал Петруца.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Матушанского, автомобильная промышленность ввиду ее особой социальной и экономической значимости является одной из приоритетных, когда речь идет о поддержке инициатив по развитию производства.

"Минпромторгом России при помощи Фонда развития промышленности для этих задач задействуется множество общесистемных мер поддержки: механизм кластерной инвестиционной платформы, специальные инвестиционные контракты и, разумеется, льготные займы", - сказал замминистра.

Средства займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) направлены на приобретение линий сборки ротора, сборки статора и финальной сборки генераторов, а также оборудования для тестирования и контроля качества продукции - стенд проверки на долговечность, разрывную машину и оснастку.

Ранее часть поставок генераторов на конвейер "АвтоВАЗа" осуществляли зарубежные компании.

После выхода на полную мощность "НПК Автоприбор Искра" планирует поставлять "АвтоВАЗу" до 480 тыс. генераторов ежегодно. Кроме того, компания готова обеспечивать потребности и других российских автозаводов, работающих над углублением локализации выпускаемой техники.

"При поддержке ФРП и Минпромторга мы запустили первый совместный проект - производство генераторов сразу и уже начинаем серийные отгрузки. Следом введем в строй заводы по производству рулевых колес, ремней и подушек безопасности, распределительных валов, а также электродвигателей для ABS, ESP и систем охлаждения", - прокомментировал управляющий директор группы "Автоприбор" Даниил Черненко.

Разработанный генератор отличается повышенной износостойкостью: заявленный ресурс составляет 360 тыс. км пробега при гарантии в 100 тыс. км. При производстве применяются инновационные конструкторские решения и современные материалы.

По данным пресс-службы ФРП, при участии фонда группа "Автоприбор" реализует еще несколько проектов: в Тольятти создается производство газогенераторов для подушки безопасности, а также готовится к запуску производство рулевых колес, ремней и подушек безопасности, во Владимире группа планирует запустить производство распределительных валов двигателей и электродвигателей гидронасосов для систем ABS и ESP, а также моторов вентилятора радиатора охлаждения.

По данным ЕГРЮЛ, "НПК Автоприбор Искра" зарегистрировано в апреле 2024 года, основной профиль - производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Компания на 99% принадлежит ООО "Равив груп рус" (г. Владимир), владельцем которой является Елена Аведян. Ей же напрямую принадлежит 1% в "НПК Автоприбор Искра".