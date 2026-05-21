VK в I кв. нарастила выручку на 6%, до 37,6 млрд руб.

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK по итогам I квартала получил выручку в 37,6 млрд рублей, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA выросла на 27% и составила 6,4 млрд рублей. Рентабельность показателя увеличилась на 3 п.п. - до 17%.

Чистый долг VK на конец апреля снизился на 25% - до 62 млрд рублей по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,6.

VK повысил прогноз по росту EBITDA на 2026 год и ожидает увеличения показателя до более 24 млрд рублей, сообщила компания. Ранее она прогнозировала рост EBITDA до более 20 млрд рублей.

По итогам 2025 года показатель составил 22,6 млрд рублей против отрицательного значения в 4,9 млрд рублей в 2024 году.