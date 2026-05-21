Поиск

VK в I кв. нарастила выручку на 6%, до 37,6 млрд руб.

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK по итогам I квартала получил выручку в 37,6 млрд рублей, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA выросла на 27% и составила 6,4 млрд рублей. Рентабельность показателя увеличилась на 3 п.п. - до 17%.

Чистый долг VK на конец апреля снизился на 25% - до 62 млрд рублей по сравнению с концом 2025 года. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,6.

VK повысил прогноз по росту EBITDA на 2026 год и ожидает увеличения показателя до более 24 млрд рублей, сообщила компания. Ранее она прогнозировала рост EBITDA до более 20 млрд рублей.

По итогам 2025 года показатель составил 22,6 млрд рублей против отрицательного значения в 4,9 млрд рублей в 2024 году.

VK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

 ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

 Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 13 по 18 мая на 0,02%

Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

 Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

 Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

 ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей

В России прошлой зимой-осенью были повреждены извне около 8,5 ГВт энергомощностей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов