Ubisoft прогнозирует убыток в этом фингоду и выход на прибыльный уровень в следующем

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Французский разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment SA прогнозирует убыток по итогам 2026-27 финансового года, который начался в апреле, и выхода на прибыльный уровень в следующем фингоду.

Как сообщается в отчетности компании, операционный убыток в 2025-26 фингоду составил 1,322 млрд евро по сравнению со 196,5 млн евро годом ранее. Скорректированный убыток в расчете на акцию вырос до 9,38 евро с 0,56 евро.

Чистый объем заказов за фингод снизился на 17,4% - до 1,525 млрд евро. В четвертом финквартале (январь-март) он упал на 54% и составил 415 млн евро.

Аналитики в среднем прогнозировали квартальный объем заказов на уровне 387 млн евро, по данным Visible Alpha.

Ubisoft прогнозирует, что в первом финквартале чистый объем заказов составит около 250 млн евро (сокращение на 11%). В 2026-27 фингоду ожидается снижение этого показателя на 8-9%.

Капитализация компании, которая выпускает франшизы Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six, за последние 12 месяцев упала почти на 54% (до 645 млн евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 3%.