Поиск

Ubisoft прогнозирует убыток в этом фингоду и выход на прибыльный уровень в следующем

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Французский разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment SA прогнозирует убыток по итогам 2026-27 финансового года, который начался в апреле, и выхода на прибыльный уровень в следующем фингоду.

Как сообщается в отчетности компании, операционный убыток в 2025-26 фингоду составил 1,322 млрд евро по сравнению со 196,5 млн евро годом ранее. Скорректированный убыток в расчете на акцию вырос до 9,38 евро с 0,56 евро.

Чистый объем заказов за фингод снизился на 17,4% - до 1,525 млрд евро. В четвертом финквартале (январь-март) он упал на 54% и составил 415 млн евро.

Аналитики в среднем прогнозировали квартальный объем заказов на уровне 387 млн евро, по данным Visible Alpha.

Ubisoft прогнозирует, что в первом финквартале чистый объем заказов составит около 250 млн евро (сокращение на 11%). В 2026-27 фингоду ожидается снижение этого показателя на 8-9%.

Капитализация компании, которая выпускает франшизы Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six, за последние 12 месяцев упала почти на 54% (до 645 млн евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 3%.

Ubisoft
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

 ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

 Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 13 по 18 мая на 0,02%

Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

 Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

 Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

 ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей

В России прошлой зимой-осенью были повреждены извне около 8,5 ГВт энергомощностей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов