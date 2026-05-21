Commerzbank рассчитывает экономить до 350 млн евро в год за счет ИИ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Внедрение искусственного интеллекта позволит Commerzbank AG экономить около 350 млн евро в год, полагает главный исполнительный директор германского банка Беттина Орлопп.

Банк планирует инвестировать в ИИ 600 млн евро к 2030 году, сказала она, выступая на ежегодном собрании акционеров в среду. Отдача от таких инвестиций оценивается в 500 млн евро в год, причем 70% этой суммы приходится на сокращение расходов, 20% - на дополнительную выручку, и 10% - на снижение рисков.

Commerzbank уже экономит более 10 млн евро в год благодаря ИИ-технологиям, отметила Орлопп.

