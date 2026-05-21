Россельхозбанк в январе-апреле профинансировал зерновую отрасль на 71,3 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в январе-апреле этого года предоставил производителям зерна РФ 71,3 млрд рублей кредитов. Об этом сообщила руководитель центра отраслевой экспертизы банка Малика Шаматова на Всероссийском зерновом форуме в четверг в Сочи.

"В 2025 году вложения (в зерновую отрасль - ИФ) составили 348,1 млрд рублей. Причем около 45%, или 155,4 млрд рублей, предоставлены экспортно ориентированным компаниям, - сказала она. - В настоящее время приоритеты финансирования сохраняются: за четыре месяца 2026 года выдачи экспортно ориентированным компаниям составили 41% от совокупного показателя, то есть 28,9 млрд рублей", - заявила она.

При этом Шаматова напомнила, что за время работы (с 2000 года) банк направил в зерновую отрасль более 2,9 трлн рублей.