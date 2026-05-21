Канада потратит $800 млн на проведение ЧМ-2026 по футболу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство Канады потратит около 1,1 млрд канадских долларов ($801 млн) на проведение Чемпионата мира по футболу летом 2026 года, говорится в парламентском отчете.

Всего в стране пройдет 13 игр чемпионата, и расходы на каждую из них составят порядка 82 млн канадских долларов. Десять игр будут проведены на групповом этапе, три - на различных стадиях плей-офф.

Из общей суммы на федеральный бюджет придется около 473 млн долларов, на бюджеты местных уровней - 593 млн долларов. Основные затраты связаны с обеспечением безопасности, также средства будут потрачены на модернизацию стадионов и другой спортивной инфраструктуры.

Ранее Politico написало, что федеральное правительство США потратит $625 млн на меры безопасности во время ЧМ-2026, плюс каждый из 11 американских городов, принимающих матчи чемпионата, направит до $200 млн.

Чемпионат мира стартует 11 июня, финал состоится 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Канада Нью-Джерси США MetLife
