Южная Корея в марте недосчиталась объемов СПГ из Катара и Омана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Кризис на Ближнем Востоке незамедлительно сказался на газоснабжении Южной Кореи, которая получает природный газ только морским путем в виде СПГ. В марте в страну дошло несколько партий СПГ из Катара и Омана, так как путь танкеров между портами регионов занимает около трех недель.

Несмотря на рост мировых спотовых цен в полтора раза корейские покупатели стремились получить максимум объемов по долгосрочным контрактам со стабильной ценовой формулой, приплатив при этом за дорогостоящие спотовые поставки Соединенным Штатам Америки и Китаю.

Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в марте 2026 года импортировала 3,836 млн тонн СПГ, что на 10% меньше, чем годом ранее, сообщила местная таможенная служба. С начала года поставки растут на 5,5% - до 12,714 млн тонн.

Из региона, который теперь стал "горячей точкой", - из Персидского залива (Катара и Омана) - было получено 322 тыс. тонн СПГ, что обеспечило около 8% национального импорта за месяц (в январе было 19%, в феврале - 21%).

Из Китая за март 2026-го пришло четыре перепроданных крупнотоннажных танкера СПГ, ранее в феврале было три и один в январе - по сумме это уже в два раза больше, чем за весь 2025 год.

Из России в марте пришло две партии СПГ, год назад было три. С начало года получено 509 тыс. тонн СПГ (-11%). Корейские получатели стабильно отбирают российский газ по долгосрочным контрактам, избегая при этом маржинальных спотовых закупок. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ " (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

США в марте 2026 поставили союзнику три партии СПГ, а год назад было около четырех танкеров.

Для компенсации выпадающих из-за форс-мажора и глобальной конкуренции объемов корейским покупателям удалось в марте нарастить закупки СПГ в Малайзии (на 39% - до 735 тыс. тонн), Индонезии (на 49% - до 179 тыс. тонн), а также благодаря новому источнику - Канаде (331 тыс. тонн). Газ с первого канадского завода СПГ LNG Canada поступает в страну с середины прошлого года. Участниками проекта помимо Shell, Petronas, PetroChina Co., Mitsubishi Corp. также является Korea Gas.