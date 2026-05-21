Мишустин заявил о трехкратном росте максимального объема страховых выплат по счетам эскроу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Максимальный объем страховых выплат по счетам эскроу вырастет с 10 млн до 30 млн рублей, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Существенно вырастет и максимальный объем страховых выплат по счетам эскроу, открытым для купли-продажи недвижимости, расчетам по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде. Он увеличится в три раза - с нынешних 10 млн рублей до 30 млн", - сказал он в четверг на заседании правительства.

По словам премьера, в случае банкротства банка или застройщика государство компенсирует эту сумму покупателям в новостройках.