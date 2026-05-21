QatarEnergy и Exxon договариваются о коммерциализации газа Кипра через инфраструктуру Египта

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - QatarEnergy подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Египта и американской ExxonMobil в целях изучения возможностей потенциального развития и коммерциализации газовых месторождений на Кипре с помощью существующей египетской инфраструктуры по экспорту газа и СПГ.

Как сообщила катарская компания, это сотрудничество отражает общее намерение сторон разработать комплексные и коммерчески устойчивые энергетические решения для поддержки растущего регионального спроса при одновременном укреплении связей с международными рынками.

Документ укрепляет роль Египта как потенциального газового хаба Восточного Средиземноморья, отмечается в пресс-релизе.

Exxon в 2019 году сообщал об открытии газовых ресурсов на шельфе Кипра в Восточном Средиземноморье на структуре Glaucus Блока 10. Компания предварительно оценивала запасы в 5-8 трлн куб. футов (142-227 млрд куб. метров). Американская компания является оператором блока с долей 60%, Qatar Petroleum International Upstream O.P.C. владеет 40%.

Wood Mackenzie после обнаружения запасов отмечала, что их недостаточно для строительства завода по сжижению газа (СПГ). "Основываясь на сообщении ExxonMobil и аналогичных примерах, мы считаем, что извлекаемые ресурсы месторождения могут составлять 4,55 трлн кубических футов газа (около 129 млрд кубометров), или примерно 800 млн баррелей нефтяного эквивалента", - считает старший аналитик по европейскому upstream Роберт Моррис (Robert Morris).

Однако с коммерциализацией этих газовых запасов не все так просто, считают в WoodMaс, из-за отсутствия экспортной инфраструктуры и недостаточного спроса на местных рынках.

Интерес нефтегазовых компаний к шельфу Средиземного моря в экономической зоне Кипра возник после обнаружения запасов на Блоке 12 и открытии в 2011 году месторождения Афродита, приближенному к шельфу Израиля, где найдены крупные газовые месторождения Тамар и Левиафан. Месторождение Афродита обнаружила американская Noble Energy, компания оценивает запасы в 127,4 млрд куб м газа.

В настоящее время оператором Афродиты выступает американская Chevron Corp. Левиафан было открыто в 2010 году, содержит запасы природного газа объемом 605 млрд куб. метров и является крупнейшим в Средиземноморье. Сырье поставляется на рынки Израиля, Иордании и Египта.

Общая мощность египетских заводов по сжижению газа оценивается в 12 млн тонн в год (20 млрд куб. м), но они работают с неполной загрузкой из-за нехватки ресурсов газа. В 2024 году Египет впервые с 2018 года возобновил импорт СПГ из-за дефицита сырья.

SpaceX подала заявку на IPO, которое может сделать Маска первым в мире триллионером

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.

