Кипр отклонил новый план освоения газового месторождения Афродита

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правительство Кипра отклонило новый план разработки газового месторождения Афродита на своем континентальном шельфе, дав участникам проекта полгода на то, чтобы начать готовить техническое проектирование (FEED) в соответствии с первоначальным планом разработки. Об этом сообщила компания NewMed, владеющая 30% в проекте.

Chevron и Shell владеют по 35% в проекте. Месторождение "Афродита", было открыто в 2011 году на блоке 12 исключительной экономической зоны Кипра, в 30 км от израильского месторождения Левиафан. Оценочная скважина, пробуренная в 2013 году, подтвердила наличие около 98 млрд кубометров условных ресурсов газа с потенциалом дополнительных 26 млрд кубометров перспективных ресурсов.

В ноябре 2019 года правительство Кипра предоставило партнерам по Блоку 12 лицензию на добычу сроком на 25 лет с возможностью продления срока еще на 10 лет. Также был утвержден план разработки месторождения.

Первоначальный план предполагал строительство плавучей установки по добыче и подготовке газа мощностью 800 млн куб. футов в сутки (около 8,2 млрд куб. м газа в год - ИФ) на месторождении, 5 добывающих скважин и подводного газопровода в Египет.

В мае 2023 года партнеры по проекту представили новый план освоения месторождения, которое разрабатывается на основе Соглашения о разделе продукции (СРП). Новый план, нацеленный на снижение затрат и сокращение сроков начала добычи газа, в частности, путем "интеграции с существующими объектами и/или планами разработки близлежащих активов", предполагал строительство газопровода в Египет, добычу и переработку кипрского газа с использованием морской и наземной инфраструктуры Египта.

Правительство Кипра отклонило этот план, полагая, что он лишь технически усложнит проект, и потребовало начать FEED по первоначальному плану, но позднее разрешило партнерам представить новый план - до 31 марта 2024 года.

Как сообщает NewMed, новый план снова не устроил власти Кипра и они потребовали "незамедлительно подтвердить в письменной форме свое безоговорочное согласие на начало выполнения (FEED) в течение 6 месяцев с даты письма в соответствии с первоначальным планом разработки". В таком случае консорциуму будут продлены контрольные сроки для выполнения FEED и принятия окончательного инвестиционного решения.

Консорциум намерен изучить последствия этого письма и варианты действий. Невыполнение контрольных сроков может при соблюдении определенных условий дать кипрскому правительству основание для прекращения действия СРП и лицензии.

По оценке оператора проекта Chevron, сделанной в 2022 году, стоимость проекта должна была составить $3,6 млрд.