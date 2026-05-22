КТК в I квартале снизил транспортировку нефти на 25%, до 13,4 млн тонн

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) в первом квартале 2026 года отгрузил 13,415 млн тонн нефти, сообщается в операционном отчете одного из акционеров консорциума - национальной компании Казахстана "КазМунайГаз".

В первом квартале 2025 года КТК транспортировал 17,849 млн тонн нефти. Таким образом, объем отгрузок в январе-марте года снизился на 24,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Из общего объема транспортировки нефти по КТК в январе-марте на долю КМГ пришлось 2,78 млн тонн.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

В 2025 году консорциум отправил по системе 70,52 млн тонн нефти (+12%), прогноз на 2026 год - 72 млн тонн.

С ноября 2025 года на морском терминале КТК в эксплуатации находятся два выносных причальных устройства (ВПУ) из трех: ВПУ-2 было разрушено 29 ноября в результате атаки безэкипажных катеров. Консорциум ведет работы по замене агрегата. Штатный режим работы морского терминала КТК предполагает отгрузку нефти с двух ВПУ при наличии одного агрегата в резерве.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

