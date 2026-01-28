Казахстан не поставил на экспорт около 3,8 млн тонн нефти из-за атак на КТК

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Казахстан не поставил на экспорт порядка 3,8 млн тонн нефти из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"По КТК мы потеряли порядка 3,8 млн тонн, это экспорт. (...) Мы не экспортировали порядка 3,8 млн тонн нефти", - сказал он на брифинге в среду.

Министр пояснил, что "здесь вопрос по ценообразованию". "Эта нефть не экспортировалась и не продалась. Она будет продаваться по будущим ценам", - отметил он.

По словам главы Минэнерго, как только эта нефть будет продана, "мы получим все данные по всем сделкам, и я тогда могу сказать (о финансовых потерях - ИФ)".

Сейчас, по данным Минэнерго, нефть находится на хранении и "будет продаваться в будущем".

Как сообщалось, 29 ноября 2025 года в результате атаки с применением безэкипажных катеров выведено из строя выносное причальное устройство (ВПУ-2) на терминале КТК на Черном море. А 13 января 2026 года два танкера - Matilda и Delta Harmony, которые должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке беспилотников в районе терминала КТК. Атаку на эти танкеры подтвердили в министерстве энергетики Казахстана и "КазМунайГазе", сообщив, что танкер Matilda был под флагом Мальты, а Delta Harmony - под флагом Либерии.

Погрузка нефти на Matilda планировалась 18 января, а Delta Harmony был атакован, когда ожидал погрузки. Таким образом, в момент атаки грузовые танкеры были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Казахстана удалось избежать. Из экипажа никто не пострадал.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.