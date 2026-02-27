Поиск

В Казахстане заявили об отсутствии проблем с транспортировкой нефти по трубопроводу КТК

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан в настоящее время не имеет проблем с отгрузкой нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Нет, сейчас нет проблем никаких с транспортировкой", - сказал он журналистам в пятницу.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщали, что в декабре 2025 года республика временно сократила отгрузку нефти через морской терминал КТК из-за вынужденной приостановки работы ВПУ-3 вследствие атаки БПЛА и из-за непогоды. Также сообщалось, что национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) в декабре 2025 года перенаправила около 300 тыс. тонн нефти на альтернативные экспортные маршруты в связи с ограничениями поставок через систему КТК.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Казахстан
