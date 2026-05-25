Поиск

Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль дешевеет на фоне активного падения цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду мая.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,62 руб. (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Давление на стоимость юаня снова может усилиться в первой половине текущей недели, говорится в комментарии управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Триггером процесса станут сроки уплаты налогов (28 мая), которые могут спровоцировать дополнительное расширение навеса предложения иностранной валюты на рынке, указывает аналитик.

Кроме того, отмечает Попов, 28 мая Минфин планирует размещение десятилетних ОФЗ в юанях, которые выпускаются взамен погашения займов в валютах недружественных стран, что минимизирует вероятность повышения спроса на иностранную валюту в данный период.

"Допускаем в понедельник сохранение повышенного давления на стоимость иностранной валюты с риском ухода котировок в середину торгового диапазона 10-10,5 руб. за юань", - пишет аналитик ПСБ.

Цены на нефть

Цены на нефть заметно снижаются утром в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени дешевеют на 4,92%, до $98,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,41%, до $91,37 за баррель.

По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", однако переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

Тем временем The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов", - отмечает издание.

Китай Московская биржа Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

 Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

 Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

OFAC продлила для MOL срок переговоров по покупке у "Газпрома" акций NIS до 6 июня

Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

 Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Набиуллина назвала чрезмерное регулирование основным риском для развития ИИ

Денежная масса в РФ в апреле выросла на 1,4%, годовой темп увеличился до 12,3%

Brent остается в плюсе и торгуется у $104,17 за баррель

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9568 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов