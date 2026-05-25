Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль дешевеет на фоне активного падения цен на нефть. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду мая.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,62 руб. (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Давление на стоимость юаня снова может усилиться в первой половине текущей недели, говорится в комментарии управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Триггером процесса станут сроки уплаты налогов (28 мая), которые могут спровоцировать дополнительное расширение навеса предложения иностранной валюты на рынке, указывает аналитик.

Кроме того, отмечает Попов, 28 мая Минфин планирует размещение десятилетних ОФЗ в юанях, которые выпускаются взамен погашения займов в валютах недружественных стран, что минимизирует вероятность повышения спроса на иностранную валюту в данный период.

"Допускаем в понедельник сохранение повышенного давления на стоимость иностранной валюты с риском ухода котировок в середину торгового диапазона 10-10,5 руб. за юань", - пишет аналитик ПСБ.

Цены на нефть

Цены на нефть заметно снижаются утром в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по московскому времени дешевеют на 4,92%, до $98,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на 5,41%, до $91,37 за баррель.

По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", однако переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

Тем временем The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов", - отмечает издание.