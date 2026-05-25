Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне роста металлов и внешних фондовых площадок, в то время как нефть падает (фьючерс на Brent торгуется ниже $98,5 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли менее чем на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2627,06 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1162,19 пункта (+0,05%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+1,9%), "Норникеля" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,1%), но подешевели акции "Татнефти" (-1,6%), "Роснефти" (-1,3%), "Северстали" (-1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 мая, составляет 71,209 руб. (+41,88 копейки).

Новость дополняется