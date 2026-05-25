Поиск

ЦБ отметил, что платежная активность бизнеса в I квартале снизилась из-за сезонности и налоговых изменений

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Количество платежных операций юридических лиц в первом квартале 2026 года составило 2 млрд ед., их объем - 355,3 трлн руб., говорится в докладе ЦБ о развитии национальной платежной системы.

Незначительное снижение платежной активности бизнеса в I квартале в значительной степени отражает сезонный и сдержанный характер деловой активности и адаптацию к налоговым изменениям, сказано в докладе.

Переводы между юридическими лицами (B2B) составляют основную часть операций бизнеса (88% от всего объема). По сравнению с I кварталом 2025 года они уменьшились на 11% по количеству и на 2% по объему.

Выплаты в пользу граждан (B2C) составили более половины от общего количества операций бизнеса, при этом по объему на них пришлось около 5%. Относительно I квартала 2025 года их количество почти удвоилось, а объем вырос на 14%.

Объем платежей бизнеса в пользу государства (B2G) сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество платежей выросло более чем на 20%.

Около 90% всех операций как по количеству, так и по объему проводилось онлайн. Около 8% от общего количества всех платежей совершено корпоративными картами. Доля платежей на бумажных носителях продолжила снижаться и составила менее 3% по количеству и около 9% по объему.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число операций через СБП в I квартале снизилось на 6% кв./кв

Доля безналичных платежей в РФ в I квартале выросла почти на 1 п.п., до 88,9%

 Доля безналичных платежей в РФ в I квартале выросла почти на 1 п.п., до 88,9%

Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

 Кабмин вернул госпакет Новороссийского морского торгового порта в план приватизации

Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

 Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

OFAC продлила для MOL срок переговоров по покупке у "Газпрома" акций NIS до 6 июня

Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

 Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Набиуллина назвала чрезмерное регулирование основным риском для развития ИИ

Денежная масса в РФ в апреле выросла на 1,4%, годовой темп увеличился до 12,3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов