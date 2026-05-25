ЦБ отметил, что платежная активность бизнеса в I квартале снизилась из-за сезонности и налоговых изменений

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Количество платежных операций юридических лиц в первом квартале 2026 года составило 2 млрд ед., их объем - 355,3 трлн руб., говорится в докладе ЦБ о развитии национальной платежной системы.

Незначительное снижение платежной активности бизнеса в I квартале в значительной степени отражает сезонный и сдержанный характер деловой активности и адаптацию к налоговым изменениям, сказано в докладе.

Переводы между юридическими лицами (B2B) составляют основную часть операций бизнеса (88% от всего объема). По сравнению с I кварталом 2025 года они уменьшились на 11% по количеству и на 2% по объему.

Выплаты в пользу граждан (B2C) составили более половины от общего количества операций бизнеса, при этом по объему на них пришлось около 5%. Относительно I квартала 2025 года их количество почти удвоилось, а объем вырос на 14%.

Объем платежей бизнеса в пользу государства (B2G) сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество платежей выросло более чем на 20%.

Около 90% всех операций как по количеству, так и по объему проводилось онлайн. Около 8% от общего количества всех платежей совершено корпоративными картами. Доля платежей на бумажных носителях продолжила снижаться и составила менее 3% по количеству и около 9% по объему.