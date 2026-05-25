СПБ биржа с 26 мая запустит еще 15 фьючерсов на зарубежные акции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 26 мая начнет торги еще 15 "неоактивами" (бессрочными фьючерсными контрактами, вариационная маржа по которым фиксируется по закрытым позициям) на акции зарубежных компаний, говорится в сообщении площадки.

Новыми базисными активами станут акции AppLovin Corporation, Boston Scientific Corporation, Carvana Co., Chipotle Mexican Grill Inc., Coherent Corp., CrowdStrike Holdings Inc., DoorDash Inc., Lululemon Athletica inc., Lumentum Holdings Inc., Nebius Group N.V., Palo Alto Networks Inc., Robinhood Markets Inc., SanDisk Corporation, Super Micro Computer Inc., Uber Technologies Inc.

Таким образом, общее количество "неоактивов" на торгах составит 25. Сделки с ними доступны в "Т-Инвестициях".

Торги "неоактивами" проводятся по будням с 7:00 до 00:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 00:00 (по московскому времени). Финансовый результат по "неоактивам" рассчитывается в валюте котировки, а начисляется или списывается в рублях. Комиссия взимается только в случае переноса открытой позиции на следующий день.

"СПБ биржа" запустила торги "неоактивами" в апреле, первыми базисными активами стали акции Amazon.com Inc., Coinbase Global, Netflix Inc., Tesla, Advanced Micro Devices и индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.

