Акции банка "Уралсиб" взлетели более чем на 20% на новостях о дивидендах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Акции банка "Уралсиб" в ходе торгов на Московской бирже в понедельник взлетели более чем на 20% (до 0,16 рубля за штуку) на фоне рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 2025 год в размере почти 0,02 руб. на акцию.

Совет директоров банка, состоявшийся 22 мая 2026 года, принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за прошлый год в размере 0,019992520 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем объеме 7,2 млрд рублей (в том числе 5,463 млрд рублей, или 50% чистой прибыли за 2025 год, и 1,737 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет). Выплата будет произведена в денежной форме, сообщил банк по итогам заседания совета директоров.

Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов - 6 июля 2026 года.