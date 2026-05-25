ЦБ РФ продолжает обсуждать с рынком частичную приватизацию оператора карт "Мир"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России продолжает обсуждать с рынком частичную приватизацию Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), заявила глава департамента национальной платежной системы Алла Бакина в ходе пресс-конференции.

Банк России в конце сентября 2025 года опубликовал доклад, в котором сообщил, что оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов НСПК в управление частного сектора. Среди возможных сценариев рассматривалась продажа миноритарного пакета или spin-off ряда сервисов.

"Дискуссии идут, проводятся консультации с участниками рынка. Пока о договоренностях давать комментарии преждевременно, но я думаю, что мы выйдем с определенной информацией", - сказала Бакина.

"Эта тема не встала ни на стоп, ни на паузу. Мы не отказались от того, что было анонсировано в рамках нашего консультативного доклада. Есть цель, задача вовлечь участников рынка в развитие национальной платежной системы, поэтому мы идем по этому пути", - добавила она.

При продаже миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка Банк России должен был сохранить контрольный пакет (не менее 50% + 1 акция). Второй возможный вариант - выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию (механизм spin-off) с последующим акционированием или продажей компании либо ее доли участникам рынка. ЦБ не определял в докладе, какие конкретно это будут сервисы.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. НСПК также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.

