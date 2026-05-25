Мексиканский экспорт в апреле увеличился до исторического максимума

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Объем мексиканского экспорта в апреле вырос на 32,6% в годовом выражении, до $72,04 млрд, сообщило государственное статистическое агентство INEGI. Это максимум за всю историю подсчетов, то есть с 1980 года.

Импорт в прошлом месяце увеличился на 24,1%, до $67,52 млрд.

Профицит внешнеторгового баланса Мексики в апреле составил $4,52 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали профицита в размере $476,35 млн. В январе-апреле положительное сальдо внешней торговли составило $3,51 млрд против дефицита в $314 млн за тот же период годом ранее.