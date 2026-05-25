Поиск

Мексиканский экспорт в апреле увеличился до исторического максимума

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Объем мексиканского экспорта в апреле вырос на 32,6% в годовом выражении, до $72,04 млрд, сообщило государственное статистическое агентство INEGI. Это максимум за всю историю подсчетов, то есть с 1980 года.

Импорт в прошлом месяце увеличился на 24,1%, до $67,52 млрд.

Профицит внешнеторгового баланса Мексики в апреле составил $4,52 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали профицита в размере $476,35 млн. В январе-апреле положительное сальдо внешней торговли составило $3,51 млрд против дефицита в $314 млн за тот же период годом ранее.

Мексика INEGI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $97,58 за баррель

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи

Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Нефть Brent подешевела до $97,2 за баррель

ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

 ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2319 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов