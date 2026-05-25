Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню на фоне падения цен на нефть

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вечером в понедельник юань снова стал дорожать к рублю на "Московской бирже" и завершил сессию в заметном плюсе.

Рубль подешевел на фоне падения цен на нефть, поддержку его котировкам продолжала оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В соответствии с календарем ФАС 28 мая им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

К 19:00 по Москве юань подорожал на 7,7 копейки, до 10,607 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара с 26 мая на 33,7 копейки, до 71,546 рубля, и увеличил курс евро на 2,9 рубля, до 85,4493 рубля.

"В данный момент приток повышенной экспортной выручки на фоне высоких цен на нефть превышает текущий спрос на валюту. В краткосрочной перспективе источником волатильности рубля может стать размещение Минфином юаневых облигаций, сбор заявок по которым пройдет 28 мая. Вместе с тем устойчивые драйверы для курса национальной валюты пока отсутствуют, и следующей важной точкой станет обновление параметров покупок валюты Минфином по бюджетному правилу на июнь", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"На прошлой неделе рубль впервые с февраля 2023 года опустился до отметки 10,5 за юань благодаря возросшему предложению валюты со стороны экспортеров. На этой неделе поддержку рублю может оказывать подготовка экспортеров к уплате налогов (28 мая). Впрочем, недавний рост экспортных цен (в апреле на 23% относительно марта) может иметь ограниченное влияние на выплаты в этот раз: они могут составить 0,9-1,0 трлн рублей после сезонного роста в апреле до 0,86 трлн рублей", - отметил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Цены на нефть заметно снижаются днем в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 5,7%, до $97,63 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этмоу времени дешевели на бирже NYMEX на 5,67%, до $91,11 за баррель.

По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", однако переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов", - отмечает издание.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 25 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу упала на 4 базисных пункта - до 14,2% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник снизились на 1 базисный пункт и составили 14,31%, 14,92% и 15,81% годовых соответственно.

