Скачок спроса на белковые продукты вызвал резкий рост цен на сывороточный протеин

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Быстрый рост спроса на белковые продукты (коктейли, порошки и упакованные продукты питания) привел к резкому повышению стоимости сывороточного протеина, пишет Financial Times.

Цены на изолят сывороточного протеина с 2023 года подскочили в пять раз - до 28 тысяч евро за тонну, что существенно превзошло темпы подорожания сыра и масла. В результате этот ингредиент превратился из побочного продукта сырной промышленности в ценный товар.

"Появилась совершенно новая категория потребителей, которые ищут обогащение белками, чтобы поддерживать мышечную массу во время приема препаратов для похудения", - сказал директор подразделения ингредиентов нидерландской компании FrieslandCampina Гус Эртс.

Тридцать лет назад сывороточный протеин в основном использовался в кормах для животных или вносился в качестве удобрения на сельскохозяйственных угодьях. Теперь производители молока улучшают его качество путем фильтрации, выпуская изолят сывороточного протеина - ценный ингредиент для использования в спортивных добавках, а также в таких продуктах, как йогурт, хлеб и газированные напитки.

"Это меняет экономику молочной промышленности, - отмечает аналитик ценового агентства Expana Хосе Саиз. - Раньше это был продукт без ценности. Теперь сыр может стать побочным продуктом производства сыворотки".

Европейские молочные гиганты, такие как Arla и FrieslandCampina, вложили значительные средства в улучшение качества сыворотки, но с трудом справляются с растущим спросом со стороны производителей продуктов питания и добавок. Саиз сообщил, что молочные компании распродали весь объем сыворотки до июня или июля, что ограничило доступность изолята и привело к резкому росту цен.

США раньше были крупным экспортером протеиновой сыворотки. Но стремительный подъем спроса со стороны потребителей препаратов для похудения привел к тому, что их производители почти полностью поглотили весь объем местного производства сыворотки. Это еще больше усилило дефицит на мировом рынке, сказал эксперт из Expana.

Пищевые компании выпускают новые протеиновые продукты по всему миру со скоростью около 100 в год. "Этот спрос просто невозможно удовлетворить", - полагает глава подразделения ингредиентов датской Arla Луис Кубель. Он добавил, что на подготовку новых производственных мощностей может потребоваться два года.

"Долгое время ходила шутка о том, что люди строят сыроварни, чтобы получать белок, а не производить сыр", - сказал аналитик StoneX Джон Ланкастер. При нынешних ценах эта идея "на самом деле имеет смысл", добавил он.