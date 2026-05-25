СД АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила корпорация.

Годовое собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 26 июня.

О том, что выплаты дивидендов за 2025 год маловероятны, основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков говорил в декабре.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.

Дивполитика АФК рассчитана на 2024-2026 годы. Согласно документу, в 2024 году целевой размер дивиденда должен быть не менее 0,52 рубля на акцию. Темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 годах допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году в зависимости от финансового положения корпорации. При условии "существенного сокращения" внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату дивидендов в размере до 50% от FCF за отчетный год.

Ранее корпорации уже пришлось отклониться от дивполитики - по итогам 2024 года дивиденды не выплачивались, на фоне кредитно-денежной политики, задач по снижению размера обязательств и обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем.

