Бразилия интересуется долгосрочной закупкой СПГ у России для производства своих удобрений

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бразилия интересуется закупкой у России нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа (СПГ), поскольку заинтересована производить собственные удобрения, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников после заседания российско-бразильской межправкомиссии в Бразилиа.

"В последнее время наша торговля (с Бразилией - ИФ) обогащается еще поставкой сюда нефтепродуктов. Особенно в текущей ситуации, конечно, многие страны ищут новые источники поставок, и Россия здесь является надежным поставщиком", - сказал он.

"Плюс мы обсуждаем тему долгосрочных поставок сюда не только нефтепродуктов, но и сжиженного природного газа, потому что тоже коллеги заинтересованы не только брать удобрения, но и здесь производить", - добавил министр.

Он отметил, что сейчас идут переговоры между компаниями о поставках СПГ, учитывая, что у России уже есть крупные мощности, а также планируется ввод новых. "Очень важно, чтобы эти объемы были законтрактованы. Они и так будут законтрактованы, но одно дело спотовые поставки, а другое дело долгосрочные поставки, которые создают уверенность не только у производителей, но и у потребителей, учитывая те события, которые периодически происходят и то, насколько у нас на спотовом рынке цены волатильны", - добавил Решетников.

"Им (Бразилии - ИФ) нужно гарантированные, предсказуемые, понятные поставки. Эти переговоров точно входят в предметную стадию. Заинтересованность у Бразилии есть, конкретная повестка, конкретные вопросы. Конечно, нам предстоит еще достаточно много сил приложить для того, чтобы всё это дело превратить в контракт", - заметил он.

Бразилия Минэкономразвития Максим Решетников СПГ
