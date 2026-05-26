Поиск

Минсельхоз РФ уточнил пошлину на экспорт подсолнечного масла в июне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз уточнил пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне.

Как информирует ведомство, она составит 1 337,5 рубля за тонну против 4 650 рублей в мае. Таким образом, по сравнению с майским значением она снизится в 3,5 раза.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота, как и сообщалось, останется на нулевом уровне.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 292,3 за тонну ($1 291,8 месяц назад), на шрот - $200,3 ($196,1).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - 17 463 рубля за тонну.

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

Brent подешевела до $97,58 за баррель

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи

Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Нефть Brent подешевела до $97,2 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9583 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2329 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов