Минсельхоз РФ уточнил пошлину на экспорт подсолнечного масла в июне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз уточнил пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне.

Как информирует ведомство, она составит 1 337,5 рубля за тонну против 4 650 рублей в мае. Таким образом, по сравнению с майским значением она снизится в 3,5 раза.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота, как и сообщалось, останется на нулевом уровне.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 292,3 за тонну ($1 291,8 месяц назад), на шрот - $200,3 ($196,1).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - 17 463 рубля за тонну.

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.