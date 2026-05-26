Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая.

За первую минуту торгов юань подешевел на 2,15 копейки, до 10,5855 рубля. При этом юань оказался на 5,38 копейки выше уровня действующего курса.

Рубль может перейти к укреплению по отношению к доллару и юаню на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем во вторник попыток рубля перейти к укреплению на фоне восстановления цен на нефть, способного несколько охладить спекулятивный спрос, со смещением баланса на рынке в сторону предложения иностранной валюты, усиливаемого приближением налоговых выплат (28 мая), - пишет эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем движения пары юань/рубль в диапазоне 10,3-10,8 рубля за юань с рисками возвращения в ближайшие сессии в нижнюю половину данного коридора. Доллар, по нашему мнению, будет удерживать позиции в районе 70-75 рублей/$1 и может протестировать его нижнюю границу, которая выступает ближайшей поддержкой для американской валюты".

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно утром во вторник: Brent дорожает на сообщениях о новых ударах по Ирану, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.

К 10:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,68%, до $98,69 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 4,51%, до $92,25 за баррель.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Он вновь повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.