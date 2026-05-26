ФСВТС заявила о росте спроса на российские комплексы ПВО на фоне конфликта вокруг Ирана

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия на фоне событий вокруг Ирана получила десятки обращений от партнеров на комплексы противовоздушной обороны и средства борьбы с беспилотниками, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) по случаю Международного форума по безопасности (проходит 26-29 мая в Подмосковье).

"Безусловно, спрос на комплексы ПВО и средства борьбы с дронами вырос. Указанный конфликт показал всему миру возможный масштаб современных угроз", - заявила ФСВТС.

"Массовое применение ракет и дронов привело к тому, что запасы средств ПВО у ряда стран резко сократились. При этом традиционные поставщики оказались неспособны быстро удовлетворить возникшие потребности. Данное обстоятельство расширило окно возможностей для других игроков, включая Россию", - сообщило ведомство.

"Традиционно значительная часть работы в сфере ВТС носит непубличный характер, однако можно отметить, что получены десятки обращений от наших партнеров на поставку средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и обучение специалистов, в рамках которых уже активно проводится соответствующая работа", - заявила служба.