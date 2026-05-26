Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% на старте торгов основной сессии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник продолжил снижение начала недели на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступает растущая в рамках коррекции нефть (июльский фьючерс на Brent - выше $98 за баррель) после отката днем ранее на ожиданиях подписания мирного соглашения между США и Ираном. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%.

На 10:01 индекс МосБиржи составил 2593,02 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1141,73 пункта (-0,2%). Среди индексных акций лидируют в снижении бумаги "Русала" (-1,3%), "Полюса" (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 мая, составляет 71,546 руб. (+33,7 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "ВК" (-0,6%), "Хэдхантера" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ. Лавров довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории ВС РФ приступили к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

По информации МИД РФ, российский министр "напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

Руководители внешнеполитических ведомств также обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы.

Тем временем иранская делегация провела в понедельник переговоры в Катаре, чтобы обсудить тему Ормузского пролива и иранское ядерное досье, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник. По его словам, в составе иранской делегации в Катар прибыли глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати для обсуждения вопроса замороженных иранских активов, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, чтобы обсудить оставшиеся препятствия для урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Он в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. "Президент выразил желание сделать это. Он либо заключит хорошую сделку, либо вообще не заключит", - подчеркнул Рубио. Глава Госдепа добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе, заявив, что водный путь "откроется так или иначе".

Некоторые аспекты меморандума по разрешению конфликта, в том числе формулировки, связанные с иранской ядерной программой, все еще не согласованы, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на американские источники. Однако, по словам собеседников CNN, по-прежнему сохраняется оптимизм насчет того, что "различия в позициях будут устранены относительно скоро".

В ночь на понедельник телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. При этом собеседник указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерной программы Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что усилились риски падения индекса МосБиржи к 2500 пунктам.

Последняя неделя весны началась с реализации базового негативного сценария - индекс закрылся ниже 2600 пунктов, причем на больших для последнего времени оборотах торгов. По "технике" индикатор может вернуться выше данной отметки, однако особых поводов для отскока нет - рынок подал сильную заявку на выход вниз из боковика от 15 мая. Основной причиной падения стал откат нефти на появившейся в выходные информации о почти полной готовности мирного соглашения Ирана и США. Другим негативом для рынка стало заявление МИД РФ о начале систематических ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Это резко снижает вероятность возобновления переговоров по Украине.

В итоге во вторник не наблюдается причин для инвестиционных покупок акций, как и спекулятивного подбора бумаг на отскок. Если снижение будет продолжено, то новое "дно" рынок будет искать где-то в районе 2450-2530 пунктов по индексу МосБиржи. Короткие позиции пока выглядят более привлекательными, считает аналитик.

Высокая волатильность обещает быть в акциях ВТБ - наблюдательный совет во вторник должен дать рекомендацию по дивидендам. Вчера бумага просела на 3,5% из-за начала фиксации прибыли накануне события. Просадка может быть быстро отыграна, если будет рекомендовано направить на выплаты более 40% прибыли прошлого года, но этот вариант расценивается как маловероятный. Более реально, что будет распределено 25-30% прибыли, что вполне может спровоцировать дальнейшее падение бумаг банка, считает Зацепин.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, индекс МосБиржи накануне локально опускался до 2579 пунктов, формальным поводом для распродаж стали заявления МИД РФ о последовательных ударах по центрам принятия решений и командным пунктам на Украине.

Фундаментально для российского рынка эта новость почти ничего не меняет. Ответные удары по энергетической, промышленной и военной инфраструктуре уже давно остаются частью текущего геополитического фона, поэтому реакция выглядит скорее эмоциональной, чем изменением базового сценария. С учетом сильной технической перепроданности и отсутствия новых экономических факторов давления вполне вероятно хотя бы частичное восстановление индекса в ближайшее время.

Текущая конъюнктура российского рынка выглядит чрезмерно напряженной и перепроданной. При этом фундаментальная картина по многим компаниям уже прошла нижнюю точку: операционные показатели восстанавливаются, а банковский сектор в 2026 году продолжает показывать рекордные результаты. На этом фоне затяжное снижение уже близко к завершению, а рынок может находиться недалеко от нижней точки с последующим переходом к восстановлению, считает аналитик.

На графике индекса МосБиржи наблюдается сильный "пробойный" сценарий с уходом индикатора ниже 2600 пунктов. Перепроданность и самый длительный снижающийся тренд увеличивает шансы на разворотный сценарий, несмотря на геополитическую напряженность, технический отскок возможен в зону 2600-2650 пунктов, полагает Лозовой.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что давление продавцов на рынок акций может сохраниться в условиях ухудшения ожиданий по геополитике. Инвесторы продолжат фокусироваться на геополитических рисках и сильном рубле, а попытки восстановления цен на нефть могут несколько сдержать продажи. Это может привести к уходу индекса МосБиржи ниже диапазона поддержки 2590-2600 пунктов, что будет сигнализировать о возможности продолжения снижения с ближайшей целью в районе 2490-2520 пунктов, считает эксперт.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций получил очередной сигнал об эскалации украинского конфликта вместо ожидаемого урегулирования. На таком фоне с учетом медленного снижения ставки ЦБ и крепкого рубля в краткосрочной перспективе скорее продолжится снижение. Остановить негативную динамику смогли бы позитивные новости по денежно-кредитной политике, однако ближайшее заседание ЦБ еще не скоро.

В США накануне биржи не работали в связи с праздником (День памяти).

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 2,6% к уровню пятницы, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,7-0,9% к уровню пятницы).

В Южной Корее торги в понедельник также не проводились по случаю праздника.

Инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования американо-иранского конфликта.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены Brent корректируются вверх на сообщениях о новых ударах по Ирану; цена WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за выходного дня в США, отыгрывает новости о продолжении американо-иранских мирных переговоров.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $98,05 за баррель (+2% и -7,1% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $91,58 за баррель (-5,2% к уровню пятницы).

Военные США нанесли удары по двум катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе на юге Ирана, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

"Два иранских катера были пойманы за установкой мин в Ормузском проливе. (...) Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе, который целился в американские военные самолеты", - написала Гриффин в соцсети X со ссылкой на военный источник.

По ее словам, военные сообщили, что удары носили оборонительный характер и не являются нарушением действующего между США и Ираном режима прекращения огня.