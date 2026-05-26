"Уральский турбинный завод" при поддержке ФРП нарастил парк оборудования для производства паровых турбин

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Уральский турбинный завод", входящий в холдинг "Интер РАО - Машиностроение", расширил парк металлообрабатывающего оборудования для увеличения объемов производства паровых турбин, сообщает Фонд развития промышленности, принявший участие в финансировании проекта.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 1 млрд рублей, из которых 400 млн рублей в виде льготного займа предоставил ФРП по программе "Лизинговые проекты".

На средства займа предприятие приобрело высокотехнологичное оборудование: карусельный станок, металлорежущий станок и несколько обрабатывающих центров. Это позволило расширить производство, а также оптимизировать технологию, обеспечив комплексную обработку сложных деталей без многократных транспортировок и переустановок.

Паровые турбины преобразуют энергию пара в электричество и тепло, обеспечивая свет и отопление в домах и на предприятиях. Оборудование "Уральского турбинного завода" работает на объектах генерации по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Реализация проекта позволила предприятию увеличить производственные мощности до 15 единиц в год.

"Перед нами стоит задача обеспечить российскую энергетическую систему надежным отечественным оборудованием. При помощи займа ФРП мы смогли увеличить выпуск турбин всей продуктовой линейки, а также освоить производство новой продукции - конденсационных турбин большой мощности", - приводится в сообщении комментарий гендиректора АО "Уральский турбинный завод" Дмитрия Изотина.

Также благодаря проекту завод усовершенствовал производство сложных узлов: рабочих и направляющих лопаток, роторов, корпусных деталей и элементов парораспределения. Все эти элементы являются основными узлами паровой турбины: лопатки и ротор преобразуют энергию пара во вращение, корпус объединяет конструкцию, а элементы парораспределения управляют потоком пара. Оборудование позволяет обрабатывать эти компоненты без лишних перебросок между цехами и длительных переналадок.

Заказчиками продукции выступают крупнейшие генерирующие компании. Среди них "Интер РАО", "РусГидро", "Т Плюс", "ЛУКОЙЛ", "Газпром энергохолдинг".

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. По поручению Минпромторга госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ в рамках 82-ФЗ.