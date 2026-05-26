Поиск

СД "НОВАТЭКа" продлил программу выкупа акций до 2031 года

Планирует потратить 100 млрд руб.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" принял решение о продлении срока действия программы выкупа акций компании до 17 декабря 2031 года, говорится в ее сообщении. Общий размер денежных средств, направляемых на финансирование программы, ограничен суммой 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года совет директоров компании одобрял новую 5-летнюю программу обратного выкупа на общую сумму до $1 млрд, прекратив действие предыдущей, объявленной 7 июня 2012 года, на $600 млн.

Ранее кипрская "дочка" "НОВАТЭКа"- Novatek Equity (Cyprus) Limited - в рамках одобренной советом директоров программы выкупа регулярно покупала GDR компании на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения. По последним раскрытым данным в 2021 году, на ее балансе находилось чуть выше 1% акций "НОВАТЭКа" в виде GDR.

"НОВАТЭК" прекратил листинг GDR на Лондонской бирже с марта 2023 года, но программа GDR остается действующей. Держатели расписок могут осуществлять свои права по ценным бумагам с учетом действующего российского законодательства.

НОВАТЭК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

Мошенники в 2025 г. вывели около 300 млрд руб. похищенных средств через криптовалюту

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

Brent подешевела до $97,58 за баррель

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи

Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9584 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов