СД "НОВАТЭКа" продлил программу выкупа акций до 2031 года

Планирует потратить 100 млрд руб.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" принял решение о продлении срока действия программы выкупа акций компании до 17 декабря 2031 года, говорится в ее сообщении. Общий размер денежных средств, направляемых на финансирование программы, ограничен суммой 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года совет директоров компании одобрял новую 5-летнюю программу обратного выкупа на общую сумму до $1 млрд, прекратив действие предыдущей, объявленной 7 июня 2012 года, на $600 млн.

Ранее кипрская "дочка" "НОВАТЭКа"- Novatek Equity (Cyprus) Limited - в рамках одобренной советом директоров программы выкупа регулярно покупала GDR компании на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения. По последним раскрытым данным в 2021 году, на ее балансе находилось чуть выше 1% акций "НОВАТЭКа" в виде GDR.

"НОВАТЭК" прекратил листинг GDR на Лондонской бирже с марта 2023 года, но программа GDR остается действующей. Держатели расписок могут осуществлять свои права по ценным бумагам с учетом действующего российского законодательства.