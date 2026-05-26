ЦБ поставил задачу совершенствования условий для улучшения страховых выплат

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России ставит перед собой задачи по созданию условий, которые могли бы привести к усовершенствованию страховых выплат с точки зрения полноты их объемов, а также сокращения их сроков. Об этом сообщил замдиректора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов на ежегодной конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В числе таких задач, по его словам, создание условий для сокращения сроков выплат по закону об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО). В рамках этого закона после наступления события процесс оформления страховых выплат растягивается на продолжительный срок. Это объясняется тем, что страховщики не могут приступить к выплатам до того, как ими будет получен акт о причинах аварии, сказал Теплов. "Если авария сложная, то на официальное расследование уходит много времени", - отметил он.

"Мы общаемся с Ростехнадзором с тем, чтобы найти приемлемое решение для сокращения этого срока", - сказал представитель ЦБ.

В сфере ОСАГО по инициативе ЦБ были внесены определенные поправки в методику оценки восстановительного ремонта. "Эти изменения позволят увеличить объем выплат на 8-10%", - прогнозирует Теплов. По его словам, нормативный акт на эту тему находится на регистрации.

На расширение объемов страхового рынка, по мнению Теплова, позитивное влияние может оказать доработка в сегменте страхования жизни программ ДСЖ. "Этот инструмент запущен и набирает обороты, наша задача – поддержать развитие ДСЖ", - сказал он. В частности, по его словам, это возможно путем расширения линейки инвестирования в ДСЖ с тем, чтобы страхователям были доступны не только инвестиции в ПИФы открытого и закрытого типа, но также и в биржевые ПИФы.

Кроме того, отметил Теплов, Банк России обсуждает с участниками рынка "сложные моменты с администрированием налогообложения с тем, чтобы не возникало ситуации двойного налогообложения на стыке операций управляющих компаний и страховщиков".

"Мы попробуем изложить свои предложения на эти актуальные темы, согласовать их оперативно с коллегами и другими ведомствами и внести в Госдуму", - добавил представитель ЦБ.

Из других задач Теплов упомянул участие регулятора в обсуждении проекта по контролю за наличием полисов ОСАГО с помощью камер слежения, ЦБ также поддержал инициативу законодательного увеличения в ОСАГО лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Тема увеличения лимита выплат за ущерб жизни и здоровья в ОСАГО неоднократно поднималась в ходе обсуждений на конференции. В частности, президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что страховое сообщество полностью поддерживает это предложение.

Член комитета Госдумы по финрынку Николай Цед напомнил, что инициатива о введении 2 млн рублей лимита в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью пострадавших была поддержана правительством. Он выразил надежду, что депутаты смогут "двигать этот законопроект с осени этого года".