Поиск

ЦБ поставил задачу совершенствования условий для улучшения страховых выплат

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России ставит перед собой задачи по созданию условий, которые могли бы привести к усовершенствованию страховых выплат с точки зрения полноты их объемов, а также сокращения их сроков. Об этом сообщил замдиректора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов на ежегодной конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В числе таких задач, по его словам, создание условий для сокращения сроков выплат по закону об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО). В рамках этого закона после наступления события процесс оформления страховых выплат растягивается на продолжительный срок. Это объясняется тем, что страховщики не могут приступить к выплатам до того, как ими будет получен акт о причинах аварии, сказал Теплов. "Если авария сложная, то на официальное расследование уходит много времени", - отметил он.

"Мы общаемся с Ростехнадзором с тем, чтобы найти приемлемое решение для сокращения этого срока", - сказал представитель ЦБ.

В сфере ОСАГО по инициативе ЦБ были внесены определенные поправки в методику оценки восстановительного ремонта. "Эти изменения позволят увеличить объем выплат на 8-10%", - прогнозирует Теплов. По его словам, нормативный акт на эту тему находится на регистрации.

На расширение объемов страхового рынка, по мнению Теплова, позитивное влияние может оказать доработка в сегменте страхования жизни программ ДСЖ. "Этот инструмент запущен и набирает обороты, наша задача – поддержать развитие ДСЖ", - сказал он. В частности, по его словам, это возможно путем расширения линейки инвестирования в ДСЖ с тем, чтобы страхователям были доступны не только инвестиции в ПИФы открытого и закрытого типа, но также и в биржевые ПИФы.

Кроме того, отметил Теплов, Банк России обсуждает с участниками рынка "сложные моменты с администрированием налогообложения с тем, чтобы не возникало ситуации двойного налогообложения на стыке операций управляющих компаний и страховщиков".

"Мы попробуем изложить свои предложения на эти актуальные темы, согласовать их оперативно с коллегами и другими ведомствами и внести в Госдуму", - добавил представитель ЦБ.

Из других задач Теплов упомянул участие регулятора в обсуждении проекта по контролю за наличием полисов ОСАГО с помощью камер слежения, ЦБ также поддержал инициативу законодательного увеличения в ОСАГО лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Тема увеличения лимита выплат за ущерб жизни и здоровья в ОСАГО неоднократно поднималась в ходе обсуждений на конференции. В частности, президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что страховое сообщество полностью поддерживает это предложение.

Член комитета Госдумы по финрынку Николай Цед напомнил, что инициатива о введении 2 млн рублей лимита в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью пострадавших была поддержана правительством. Он выразил надежду, что депутаты смогут "двигать этот законопроект с осени этого года".

ЦБ РФ Банк России Ростехнадзор ОСАГО РСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин

 Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин

РСПП предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов

Путин поддержал идею о создании АНО уполномоченных по защите прав бизнесменов

 Путин поддержал идею о создании АНО уполномоченных по защите прав бизнесменов

РАН рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году

Мошенники в 2025 г. вывели около 300 млрд руб. похищенных средств через криптовалюту

"Роснефтегаз" в 2025 году обеспечил более трети поступлений дивидендов в федеральный бюджет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

Brent подешевела до $97,58 за баррель

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2334 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов