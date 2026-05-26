"Фабрика ПО" хочет осенью повторить попытку IPO

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Фабрика ПО" (разработчик программного обеспечения на основе ИИ, бренд FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн") планирует осенью снова попытаться провести IPO, рассчитывает на более высокую оценку и снижение ключевой ставки, сообщил генеральный директор компании Максим Тадевосян.

"Фабрика ПО" планировала провести размещение на Мосбирже 30 апреля, но отложила IPO из-за "ухудшения внешнего фона". Тогда компания заявляла, что не исключает возможности возврата к вопросу о проведении IPO в будущем при благоприятных условиях.

"Мы сейчас получаем кредитный рейтинг. Далее план следующий: по итогам 6 месяцев компания подтвердит свои цели, подтвердит прогнозы и по выручке, и по EBITDA, и будет готова пройти новое road show уже в сентябре-октябре с целью все-таки завершения реализации публичного статуса и размещения акций на фондовом рынке - соответственно с уже более высокой оценкой и, возможно, уже с более низкой ключевой ставкой в российской экономике", - сказал Тадевосян в ходе онлайн-конференции для инвесторов во вторник.

Он отметил, что решение отложить IPO 30 апреля компания приняла "в силу негативных новостей на рынке".

"Для нас это было непростое решение, потому что было много вложено и ресурсов, и времени, и сил. По обратной связи со стороны рынка, инвесторов, аналитиков могу сказать, что это было верное решение, потому что нас поддержали. Мы считаем, что это было правильное решение на тот момент", - сказал глава компании.

О планах провести IPO на Мосбирже официально было объявлено 20 апреля. Ориентир цены составлял 25 рублей за бумагу, что соответствовало рыночной капитализации в 14 млрд рублей без учета привлекаемых в ходе размещения средств. Планировалось, что сбор завершится 29 апреля, а торги акциями "Фабрики ПО" стартуют на Мосбирже 30 апреля.

Индикативный объем размещения составлял не менее 2 млрд рублей, что соответствовало 80 млн акций по заявленному ориентиру IPO (около 14% уставного капитала без учета привлекаемых средств). Инвесторам были предложены только акции допэмиссии. Все привлеченные в ходе размещения средства компания планировала направить на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.

Незадолго до планируемого IPO материнская компания разработчика - ПАО "Софтлайн" сообщала о наложении судом обеспечительных мер на ряд своих активов в рамках дела о банкротстве некого ООО "Интеграция". В разбирательствах участвовали бывшие акционеры некоторых юридических лиц, приобретенных ГК "Софтлайн" в 2023 году. "Софтлайн" оспорил обеспечительные меры, и они были отменены.

"Фабрика ПО" объединяет активы и компетенции в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения. Согласно проспекту ценных бумаг компании, крупнейшим акционером является ПАО "Софтлайн", владеющее 68,5% уставного капитала. Еще 11,6% принадлежит ООО "Инвестпроекты" ("дочка" "Софтлайна"), 19,9% - у ЗПИФа "Аксиома Капитал" под управлением "Баланс эссет менеджмент".