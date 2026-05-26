Пассажирооборот авиакомпаний РФ в апреле снизился на 0,3%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Общий пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле 2026 года снизился на 0,3% относительно того же месяца прошлого года, до 21,7 млрд пассажиро-километров (пкм), следует из данных Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс".

За январь-апрель показатель вырос на 1,9%, до 84 млрд пкм.

Общая статистика пассажиропотока российских авиакомпаний, которую также консолидирует Росавиация, за прошлый месяц пока не публиковалась.