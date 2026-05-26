Нефть Brent подорожала более чем на 4%, до $100,32 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Нефть Brent прибавляет в цене более 4% на торгах во вторник на информации о новых американских ударах по Ирану.

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

На это Иран предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 по московскому времени составила $100,32 за баррель, что на $4,18 (4,35%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,26 (2,34%) по сравнению с закрытием рынка в пятницу, до $94,34 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за выходного дня в США.

Эскалация напряженности усилила сомнения трейдеров в том, что сторонам в ближайшее время удастся заключить соглашение, которое положит конец военным действиям в регионе, а также позволит восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном, а также добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе.

"Мы все еще ждем деталей потенциальной сделки, - отметил Джованни Стауново из UBS. - Между тем видим рост напряженности на Ближнем Востоке, а движение судов через Ормузский пролив все еще ограничено".

