В Великобритании предельные цены на газ и электричество для населения повысят на 13%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem повышает максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 13% в связи с ростом оптовых цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщило ведомство.

С 1 июля потолок цены, которую поставщики энергоресурсов могут взимать с домохозяйств, вырастет до 1862 фунтов в год ($2,5 тысячи).

Увеличение на 13% станет максимальным с 2023 года.

Лимит на оплату электричества и газа был введен регулятором в 2018 году и пересматривается каждые три месяца. Таким образом, прошлый уровень был установлен на основе рыночных данных до начала войны США и Израиля с Ираном.

В Великобритании фьючерсы на газ с поставкой через месяц подорожали более чем на 40% после эскалации ближневосточного конфликта, а аналогичные контракты на электроэнергию выросли в цене почти на треть.