ЕЦБ видит риск внезапной и резкой коррекции на финансовых рынках

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) видит угрозу внезапной и резкой коррекции на финансовых рынках, считая, что инвесторы недооценивают риски, связанные с рядом факторов, в том числе с войной на Ближнем Востоке.

Несмотря на недавнюю коррекцию, цены на активы по-прежнему выглядят "завышенными по историческим меркам", говорится в полугодовом отчете о финансовой стабильности, опубликованном ЕЦБ. Регулятор отмечает, в частности, риски, связанные с геополитическими, бюджетными и макрофинансовыми факторами, которые, по его мнению, недооцениваются инвесторами.

"Все это делает финансовые рынки уязвимыми к переоценке активов", - заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

В отчете отмечается, что небанковские фининституты сохраняют устойчивость в условиях ближневосточного конфликта, но общий спад на финансовых рынках серьезно скажется на них.

"Низкие буферы ликвидности в секторе, завышенные оценки портфелей и высокая концентрация балансов увеличивают риск вынужденной распродажи активов, что может усугубить рыночный кризис", - говорится в обзоре.

Гиндос отметил, что ЕЦБ оказался в сложной ситуации из-за шока в сфере поставок энергоресурсов, вызванного ближневосточным конфликтом. Эти события, по его словам, несут риск ускорения инфляции и ослабления экономического роста в еврозоне.

Конфликт на Ближнем Востоке "может усилить волатильность на финансовых рынках и осложнить обслуживание долговых обязательств по мере увеличения стоимости заимствований в условиях более слабого экономического роста", предупредил Гиндос.