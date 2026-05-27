"СовЭкон" не усмотрел погодных рисков и повысил прогноз урожая пшеницы до 90,3 млн т

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 0,6 млн тонн до 90,3 млн тонн.

Согласно ее сообщению, это связано с тем, что "благоприятные запасы влаги продолжают поддерживать перспективы как озимой, так и яровой пшеницы".

В частности, оценка урожая озимой пшеницы была пересмотрена в большую сторону на 0,3 млн тонн до 67 млн тонн. Прогноз урожая яровой пшеницы увеличен также на 0,3 млн тонн, до 23,3 млн тонн.

"На фоне значительных запасов влаги оценка урожайности была повышена до 2,2 т/га с 2,15 т/га ранее. В то же время прогноз площади посевов яровой пшеницы был снижен до 10,5 млн га с 10,7 млн га из-за очень медленных темпов сева", - говорится в сообщении.

В целом предварительная оценка сбора зерновых и зернобобовых культур в РФ в этом году составляет 137,4 млн тонн против 141,2 млн тонн, собранных в 2025 году. Урожай ячменя прогнозируется на уровне 18,3 млн тонн против 19,7 млн тонн, кукурузы - 14,6 млн тонн против 14,8 млн тонн соответственно.

"В настоящее время серьезных погодных рисков для нового урожая не наблюдается. Ключевой проблемой остается темп весеннего сева, особенно в Сибири. Однако нынешняя теплая и сухая погода в регионе предполагает, что сев должен быть завершен в оптимальный период", - говорится в сообщении.

"Весна была необычно прохладной и влажной, что первоначально выглядело угрозой для нового урожая. Однако пока это сыграло на руку аграриям: не было разрушительных заморозков, а обильная влага улучшила перспективы урожайности. Это важный медвежий сигнал для мирового рынка пшеницы, особенно если юг - основной экспортный регион РФ – восстановится после двух слабых лет"", - заявил глава "СовЭкона" Андрей Сизов, процитированный в сообщении.

