Клиенты Robinhood в скором времени смогут поручать торговлю акциями ИИ-агентам

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Клиенты Robinhood Markets Inc. в скором времени смогут поручать торговые операции с акциями ИИ-агентам.

Клиенты популярной платформы для торговли акциями и криптовалютами смогут открывать "агентские" торговые счета, полностью отделенные от основного портфеля. Это ограничит ресурсы, к которым ИИ-агент сможет получить доступ, лишь суммами, специально внесенными на такой счет, говорится в сообщении Robinhood.

Инвестор сможет поручить агенту, например, сформировать диверсифицированный портфель с нуля или менять структуру вложений, чтобы использовать появляющиеся рыночные возможности.

"Одни пользователи смогут проверять инвестиционные гипотезы, другие - проводить ребалансировку портфелей, - сказал вице-президент Robinhood по управлению брокерскими продуктами Абхишек Фатехпурия в интервью агентству Bloomberg. - Когда мы дадим клиентам возможность подключать внешних ИИ-агентов и сторонние инструменты, спектр возможностей станет довольно широким".

То, как именно разные пользователи будут применять продукт, поможет команде Robinhood определить дальнейшее направление его развития, отметил он.

На первом этапе клиенты Robinhood смогут поручать ИИ-агентам только операции с акциями, говорится в сообщении компании. Позже появится поддержка опционов, криптовалют и других продуктов.

Кроме того, держатели карт Robinhood Gold смогут использовать ИИ-агентов для совершения платежей от их имени, например, для оплаты бронирований и покупок, в рамках ежемесячного лимита списаний на такие транзакции.

Акции Robinhood прибавляют в цене 1% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 34%.

Robinhood Markets
