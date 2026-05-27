Ипотека в России в апреле выросла на 0,4%, потребкредитование - на 0,1%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рост задолженности населения по ипотеке в апреле, по предварительным данным, составил 0,4% после 0,3% в марте, говорится в материале ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Объем выдач в апреле увеличился на 9%, до 359 млрд после 330 млрд руб. в марте. Доля ипотеки с господдержкой с февраля составляет около 60% от общего объема выдач (в 2025 году она была в среднем 82%). По наиболее востребованной "Семейной ипотеке" в апреле предоставлено 163 млрд руб. против 159 млрд руб. в марте.

Выдачи рыночной ипотеки в апреле выросли до 157 млрд с 137 млрд руб. в марте, но динамику все еще сдерживают высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за апрель кредитам на жилье была около 18,5 % годовых, как и месяцем ранее.

Рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле замедлился до 0,1% после увеличения на 0,4% в марте, в основном из-за динамики в сегменте кредитных карт. При этом кредитование наличными немного выросло после мартовского снижения, отмечает ЦБ.

Портфель автокредитов в апреле увеличился умеренно на 1% после роста на 1,1% в марте. Его рост сдерживают высокие цены на машины и процентные ставки.

Розничный кредитный портфель в апреле вырос на 0,5%, сохранив темпы марта.