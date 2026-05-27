Банки РФ в апреле увеличили корпоративные кредиты на 1,9%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в апреле увеличили корпоративное кредитование на значительные 1,9% после умеренных 0,4% в марте, когда исполнители госконтрактов активно погашали ранее взятые ссуды. Об этом говорится в материале ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Рост обеспечили преимущественно рублевые кредиты (+2,1%), которые выдавались компаниям из широкого круга, отмечает регулятор.

При этом рост корпоративного кредитования в апреле сдерживали все еще высокие расходы государства, которые составили около 4,7 трлн руб., как и в марте. Исполнители госконтрактов получили бюджетные средства, и вероятно, меньше нуждались в финансировании, сказано в докладе.

Банки также нарастили вложения в корпоративные облигации на 1,9%, в основном они приобрели новые выпуски торговых и телекоммуникационных компаний.

Прирост требований к компаниям в годовом выражении в апреле увеличился на 0,5 процентного пункта к марту и составил 12,8%.

Данные по качеству кредитов юрлиц за апрель появятся позднее. В составе проблемных корпоративных кредитов отражаются ссуды IV-V категорий качества, рискованные реструктуризации и иные проблемные кредиты.

Доля проблемных кредитов в портфеле юрлиц в марте выросла на 0,1 процентного пункта до 11,6%, в связи с ухудшением положения отдельных заемщиков из сферы недвижимости и нефтегазовой отрасли. Покрытие резервами и качественными залогами проблемных кредитов юрлиц приемлемое, оно составляет 53%. Риски по непокрытой части (5,2 трлн руб., до 60% запаса капитала до нормативов) управляемые. Банки вместе с заемщиками ищут решения, которые помогут последним справиться с трудностями, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
