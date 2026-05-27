Т-Банк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ до 57,7 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Т-Банк в январе-апреле 2026 года получил 57,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении группы.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Т-Банка за четыре месяца 2025 года по РСБУ снизилась в 2,9 раза - до 8,74 млрд рублей.

Кредитный портфель (до вычета резервов) на 30 апреля 2026 года достиг 3,325 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,7%. Кредиты физлицам в апреле выросли на 1,1% - до 2,545 трлн рублей, юрлицам - на 3,7% - до 779 млрд рублей.

Средства клиентов в апреле выросли на 1,8% - до 4,159 трлн рублей.

Общий капитал банка за месяц сократился на 1,4% - до 640 млрд рублей.

Т-Банк по итогам I квартала 2026 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".