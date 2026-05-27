Поиск

Т-Банк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ до 57,7 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Т-Банк в январе-апреле 2026 года получил 57,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении группы.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Т-Банка за четыре месяца 2025 года по РСБУ снизилась в 2,9 раза - до 8,74 млрд рублей.

Кредитный портфель (до вычета резервов) на 30 апреля 2026 года достиг 3,325 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,7%. Кредиты физлицам в апреле выросли на 1,1% - до 2,545 трлн рублей, юрлицам - на 3,7% - до 779 млрд рублей.

Средства клиентов в апреле выросли на 1,8% - до 4,159 трлн рублей.

Общий капитал банка за месяц сократился на 1,4% - до 640 млрд рублей.

Т-Банк по итогам I квартала 2026 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Т-Банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07%, годовая снизилась до 5,33%

Прибыль ломбардов в 2025 году выросла почти в 1,5 раза

Гонконг обогнал Швейцарию и стал ведущим центром размещения зарубежного капитала

 Гонконг обогнал Швейцарию и стал ведущим центром размещения зарубежного капитала

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

ЕЦБ видит риск внезапной и резкой коррекции на финансовых рынках

Brent подешевела до $96,75 за баррель

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

 Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

 Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

 SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Brent подешевела до $98,06 за баррель

 Brent подешевела до $98,06 за баррель
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2351 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9611 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов