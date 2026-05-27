Кодинговый ИИ-стартап Cognition получил оценку в $26 млрд в рамках инвестраунда

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап Cognition AI Inc. привлек свыше $1 млрд и был оценен в $26 млрд в рамках нового инвестраунда, сообщает Bloomberg.

Раунд возглавили Lux Capital, General Catalyst и 8VC, участие в нем приняли также Ribbit Capital, Atreides Management и Peter Thiel's Founders Fund.

В ходе предыдущего раунда привлечения финансирования, прошедшего в сентябре прошлого года, компания получила от инвесторов $400 млн и была оценена в $10,2 млрд.

Cognition основана в 2023 году и занимается разработкой ИИ-агента Devin, предназначенного для автоматизации процессов написания и отладки кода. Одним из клиентов стартапа является компания Microsoft.

Привлеченные средства планируется направить на доработку моделей, улучшение качества обслуживания клиентов, а также на возможные новые приобретения.

