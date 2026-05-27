Совет директоров "Делимобиля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") проведет годовое собрание акционеров 30 июня, сообщила компания.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании, 7 июня. В повестке собрания: распределение дивидендов, избрание совета директоров, назначение аудитора.

Совет директоров "Делимобиля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год в связи с полученным убытком по итогам года.



