Выпуск автомобилей в РФ в апреле продолжил помесячный рост третий месяц подряд

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей и грузовиков в РФ в апреле продолжило помесячный рост третий месяц подряд, хотя и показало небольшое снижение год к году на высокой прошлогодней базе, свидетельствуют проанализированные "Интерфаксом" данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

За апрель в РФ было выпущено 68,4 тыс. легковых автомобилей (-2% г/г и +2,3% м/м). Показатель стал самым высоким с начала года и был сопоставим с результатами февраля-марта. При этом сравнительная база апреля-2025 была высокой - как сообщал Росстат, за тот месяц в стране было выпущено 69,8 тыс. легковых автомобилей, что было вторым по объему месячным результатом в 2025 г. (после 73,3 тыс. шт. в декабре). За январь-апрель 2026 г. производство легковых автомобилей в РФ подросло на 1,1%, до 249 тыс. шт.

Выпуск грузовиков в прошлом месяце был на уровне 12,4 тыс. шт., что было на 4,8% меньше показателя апреля прошлого года и на 18,1% больше по сравнению с мартом текущего года. При этом в феврале и марте текущего года грузовиков в РФ было выпущено 9,3 тыс. шт. и 10,5 тыс. шт. соответственно. В апреле 2025 г. производство грузовиков было на уровне 13 тыс. шт., что было третьим по объему месячным результатом (после февраля и марта, результаты которых были чуть выше). За январь-апрель 2026 г. выпуск грузовиков в РФ упал на 23,5%, до 37,9 тыс. шт.

Автобусов максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) за апрель было произведено 891 шт. (+4,5% г/г и +22,6% м/м). Выпуск автобусов большого класса за 4 месяца снизился на 13,2%, до 2,7 тыс. шт.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в апреле упало г/г на 20,7%, до 16,6 тыс. шт., что было на 7,5% больше по сравнению с мартом этого года. В январе-апреле их выпуск упал на 24,5%, до 55,5 тыс. шт.

Выпуск кузовов для автотранспорта за прошлый месяц снизился г/г на 6,4%, до 3,6 тыс. шт., что было на 9% меньше м/м. С начала года автомобильных кузовов в стране, по данным Росстата, было произведено 13,4 тыс. шт. (-13,9%).