Поиск

Выпуск алюминия в России в январе-апреле вырос на 8,4% год к году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Производство первичного алюминия в РФ в январе-апреле 2026 года было на 8,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В апреле выпуск алюминия был на 5,4% выше уровня годичной давности. По сравнению с мартом 2026 года производство алюминия было на 5,3% ниже.

В 2025 году производство первичного алюминия в РФ было на 0,4% ниже, чем в 2024 году, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь - июнь 2025 производство металла опережало прошлогодний уровень на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации. Сокращение осуществилось, сообщила в апреле 2025 года вице-президент компании Елена Безденежных, оно затронуло все предприятия, включая заводы в Сибири.

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.

Росстат Русал алюминий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07%, годовая снизилась до 5,33%

 Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07%, годовая снизилась до 5,33%

Прибыль ломбардов в 2025 году выросла почти в 1,5 раза

Гонконг обогнал Швейцарию и стал ведущим центром размещения зарубежного капитала

 Гонконг обогнал Швейцарию и стал ведущим центром размещения зарубежного капитала

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

ЕЦБ видит риск внезапной и резкой коррекции на финансовых рынках

Brent подешевела до $96,75 за баррель

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

 Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

 Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

 SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Brent подешевела до $98,06 за баррель

 Brent подешевела до $98,06 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов