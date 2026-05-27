Выпуск алюминия в России в январе-апреле вырос на 8,4% год к году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Производство первичного алюминия в РФ в январе-апреле 2026 года было на 8,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В апреле выпуск алюминия был на 5,4% выше уровня годичной давности. По сравнению с мартом 2026 года производство алюминия было на 5,3% ниже.

В 2025 году производство первичного алюминия в РФ было на 0,4% ниже, чем в 2024 году, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь - июнь 2025 производство металла опережало прошлогодний уровень на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации. Сокращение осуществилось, сообщила в апреле 2025 года вице-президент компании Елена Безденежных, оно затронуло все предприятия, включая заводы в Сибири.

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.