Цены производителей на бензин в апреле замедлили рост до 6,1%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после увеличения на 10,4% в марте, сообщил Росстат в среду.

До этого цены производителей на бензин в РФ росли на 4,8% в феврале, снижались на 18,3% в январе, на 11,6% в декабре и на 9,6% в ноябре 2025 года, росли на 4,4% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле.

Бензин марок от АИ-81 до АИ-92 у производителей подорожал в апреле на 4,6%, от АИ-93 до АИ-95 - на 5%, от АИ-96 до АИ-98 - на 12,5%. Бензин марки от АИ-98 и выше подешевел на 6,4%.

Потребительские цены на бензин в России в апреле 2026 года выросли на 0,6% после повышения на 1,08% в марте, на 0,6% в феврале, на 1,35% в январе, снижения в декабре 2025 года на 0,43% и в ноябре на 0,85%.

Рост цен производителей на нефть в апреле 2026 года по сравнению с мартом превысил 1,84 раза (плюс 84,4%). Тарифы на перекачку нефти трубопроводным транспортом за аналогичный период снизились на 2,3%.

По итогам 2025 года цены производителей на бензин выросли в РФ на 15,4%.

Добыча газа в прохладном апреле выросла на 2% - до 57,1 млрд куб. м

Производство природного газа в России в апреле 2026 года составило 57,1 млрд куб. м, что на 2% выше прошлогоднего уровня (55,880 млрд куб. м), сообщает Росстат.

Эта цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 48,7 млрд куб. м (на 3% выше апреля 2025 года) и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,4 млрд куб. м (-1%).

С начала 2026 года добыча достигла 248,8 млрд куб. м, что на 5%, или на 12 млрд куб. м больше, чем годом ранее (236,6 млрд куб. м).

Температура воздуха, прежде всего в период отопительного сезона, является главным фактором, определяющим объемы потребления и производства газа. Погодный фактор в отчетном месяце был стимулирующим. По данным "Системного оператора ЕЭС", в апреле 2026 года средняя температура воздуха по России была на один градус Цельсия ниже климатической нормы и на два градуса ниже, чем годом ранее.

"Газпром" сообщал, что в апреле 2026 он обеспечил россиян рекордным для этого месяца объемом газа из Единой системы газоснабжения. Потребителям было поставлено 31,3 млрд куб. м газа (предыдущий рекорд для апреля был зафиксирован в 2025 году - 30,5 млрд куб. м). Повышенный спрос специалисты связали с холодной погодой: с 19 по 30 апреля поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях.

При этом добычная статистика не дает полной картины исполнения баланса по стране, так как зимой активно расходуются запасы из подземных хранилищ. Необходимость восполнения запасов ПХГ обеспечивает дополнительный спрос также в летний период.

В 2025 году в России было добыто 663 млрд куб. м газа, в 2024-м - 685 млрд куб. м. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, в 2026 году производство запланировано на уровне 688,4 млрд куб. м. По расчетам "Интерфакса", по итогам первых четырех месяцев 2026 года фактическая добыча газа превышает план макропрогноза на 4 млрд куб. м.

Производство СПГ в апреле выросло на 10,4% - до 3 млн тонн

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в РФ в апреле 2026 года составило 3 млн тонн, что на 10,4% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

За четыре месяца производство достигло 12,5 млн тонн, что на 9,6% больше прошлогоднего уровня.

Статистическое ведомство в оперативной сводке округляет данные до одного знака после запятой.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Добыча угля в январе-апреле снизилась на 5%, до 140 млн т

Добыча угля в РФ в январе-апреле 2026 г. снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 140 млн т, сообщил Росстат.

В апреле 2026 г. добыча составила 35,7 млн т, что на 1,5% меньше показателя апреля 2025 г. и на 1,3% ниже уровня марта 2026 г.

Добыча каменного угля в январе-апреле 2026 г. составила 107 млн т (-5,4% к аналогичному периоду 2025 г.), в том числе антрацита - 6,5 млн т (-15%). Производство коксующегося угля выросло на 2%, до 35,5 млн т. Прочего каменного угля добыто 64,7 млн т (-8%).

Бурого угля получено 33,7 млн т (-3,5%).

По опубликованным ранее данным Росстата, в 2025 г. добыча угля в РФ снизилась на 0,2%, до 429 млн т.

Минэнерго РФ рассчитывает на сохранение в 2026 г. достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 г. замминистра энергетики Дмитрий Исламов.