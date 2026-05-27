Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после роста на 2,3% в марте, сокращения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-апрель 2026 года промпроизводство в РФ выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в апреле 2026 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 1,5%.

Как отмечалось, январь и февраль по ряду причин, в том числе календарных (в январе было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее, а в феврале - на один рабочий день меньше) и погодных факторов, не являлись в полной мере показательными месяцами, задающими тренды на год. В марте и в апреле 2026 года число рабочих дней совпадало с мартом и апрелем 2025 года.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, в апреле 2026 года промышленность РФ выросла на 0,3% после роста на 0,2% в марте, также на 0,3% в феврале и нулевой динамики в январе.

В апреле 2026 года рост в обрабатывающих отраслях составил 3,1% в годовом выражении после роста на 3,0% в марте, снижения на 2,8% в феврале и падения на 3,0% в январе (за январь-апрель - рост на 0,3%).

В добывающем секторе в апреле 2026 года было зафиксировано снижение на 0,4% в годовом выражении после роста на 1,0% в марте, роста на 0,9% в феврале и роста на 0,5% в январе (за январь-апрель - рост на 0,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в апреле был зафиксирован рост на 0,9% после роста на 0,1% в марте, на 3,6% в феврале и на 7,5% в январе (за январь-апрель - рост на 3,2%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в апреле составил 0,9% после снижения на 2,4% в марте, сокращения на 2,1% в феврале и падения на 7,0% в январе (за январь-апрель - снижение на 2,6%).

Отрасли, показавшие в апреле значительный рост по сравнению с апрелем 2025 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 57,4%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 23,0%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 15,4%; производство табачных изделий - 8,8%; добыча металлических руд - 6,0%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года: производство кокса и нефтепродуктов - 9,2%; металлургическое производство - 9,2%; производство бумаги - 7,8%; ремонт машин и оборудования - 7,6%, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 4,1%.

В 2025 году рост промпроизводства в РФ составил 1,3% после повышения на 5,1% в 2024 году.

В 2026 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 1,1% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале мая). Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение этого показателя в 2026 году на 0,6%.