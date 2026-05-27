Boeing увеличит производство самолетов 737 MAX до 47 единиц в месяц

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Boeing Co. успешно завершила проверку, проведенную Федеральным управлением гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA), и планирует увеличить производство самолетов 737 MAX с 42 до 47 единиц в месяц, сообщает Bloomberg.

"Мы наращиваем обороты и должны выйти на показатель 47 единиц в ближайшие пару месяцев", - заявил главный исполнительный директор авиаконцерна Келли Ортберг на конференции Bernstein в среду.

В настоящее время Boeing ежемесячно выпускает 42 таких самолета, а в начале следующего года планирует нарастить число производимых 737 MAX до 52 единиц в месяц.

В 2024 году FAA ввело ограничение на выпуск этой модели после ряда опасных инцидентов. Тогда управление обвинило Boeing в том, что компания уделяет больше внимания производственным аспектам, нежели качеству своей продукции.

В октябре прошлого года регулятор поднял "производственный потолок" для 737 MAX до 42 единиц в месяц с 38.

Наращивание производства имеет крайне важное значение для Boeing, поскольку позволит компании улучшить финансовое положение и смягчить долговую нагрузку, а также более эффективно конкурировать с Airbus в сегменте узкофюзеляжных самолетов, отмечает Bloomberg.

Котировки акций Boeing повышаются на 1,1% на торгах в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 9,8% - до $172,6 млрд.

Boeing
Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07%, годовая снизилась до 5,33%

