"Коммерсантъ" назвал "Яндекс" главным претендентом на покупку сервиса "Островок"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Структуры "Яндекса" стали основным претендентом на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок", а "Авито" и "Суточно.ру" - вышли из переговоров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По их информации, сейчас обсуждается стоимость сделки: собственники "Островка" рассчитывали продать его за 20 млрд рублей, а "Яндекс" готов заплатить не более 15 млрд рублей.

Собственники "Островка" продают бренд и контракты с отельерами, программная часть сохранится за владельцем сервиса - Emerging Travel Group (ETG), говорит собеседник газеты.

По его словам, программную часть группа планирует использовать для международных активов: в других странах она занимается гостиничными бронированиями, позиционируя себя как B2B-игрок. Именно поэтому реальный интерес к покупке "Островка" сохранил "Яндекс": у него аналогичные технологические решения уже есть. После продажи "Островка" ETG не исключает IPO в Нью-Йорке, говорит источник газеты.

Основным мотивом покупки "Островка" для "Яндекса" источник издания считает поглощение ближайшего конкурента для увеличения доли.

Представители "Яндекса" и "Островка" заявили газете, что не комментируют рыночные слухи.

Сейчас "Островок"" - одно из крупнейших ОТА (Online Travel Agencies) в России. В структуре гостиничных бронирований через этот канал в начале мая 2026 года осуществлено 24,8% продаж, по данным Travelline. Год к году показатель вырос на 0,11 п.п. Ближайшие конкуренты сервиса - "Яндекс Путешествия" и также подконтрольная "Яндексу" Acase.ru. Совокупно на них пришлось 34,9% продаж через ОТА.

Купив "Островок", "Яндекс" получит на российском рынке позицию, сопоставимую с той, что имел Booking.com, ушедший из страны в 2022 году, сказал изданию руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов.

"Островок" в 2010 году основали Сергей Фаге и Кирилл Махаринский. Сейчас сервис принадлежит подконтрольной им Emerging Travel Group (ETG), зарегистрированной в США. Российские юридические лица сервиса контролируются созданной в ОАЭ Maletto Investments Ltd. Совокупная выручка трех операционных компаний "Островка" - "Тревелтек", "Бронирование гостиниц" и "Агентика Тревэл" - в 2025 году составила 10,86 млрд рублей, на 13,5% больше год к году.